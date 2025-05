Szkolenie operatorów skuterów wodnych Data publikacji 14.05.2025 Powrót Drukuj W poniedziałek nad Jeziorem Zegrzyńskim odbyły się warsztaty z doskonalenia umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie operowania skuterem wodnym z platformą ratowniczą LifeSled. Wzięli w nich udział policyjni wodniacy z całej Polski, zaproszeni przez Komendanta Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie.

Na terenie ośrodka Rewita Rynia przy akwenie Jeziora Zegrzyńskiego odbyły się warsztaty dla operatorów skuterów wodnych z platformą ratowniczą LifeSled. Wydarzenie otworzyli przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska, Prezes Stołecznej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policjantów IPA Andrzej Kropiwiec, Menager Grupy Kawasaki Polska Joanna Pyszkiewicz oraz Komendant Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie mł. insp. Marek Gago.

W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze Komisariatu Rzecznego Policji oraz policjanci jednostek wodnych Komend Wojewódzkich Policji z Białystoku, Bydgoszczy, Krakowa, Olsztyna, Opola, Poznania, Radomia, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia. Na wydarzeniu byli obecni również funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji, w tym Rzecznik Prasowy Komendanta Stołecznego, Komendy Głównej Policji, Ośrodka Szkolenia Policji w Piasecznie, Zespołu Policji Wodnej Zakładu Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, żołnierze 18 Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej i Jednostki Wojskowej 2305 GROM, Zastępca Burmistrza Urzędu Dzielnicy Białołęka oraz przedstawiciele Mazowieckiej Grupy Wojewódzkiej IPA Wisła-Warszawa, Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodnej Służby Ratowniczej z Wrocławia i wszyscy zainteresowani przedstawiciele środowiska motorowodnego.

Szkolenie w części teoretycznej i praktycznej przeprowadził zespół K38 Poland na czele z Jakubem Friedenbergerem ekspertem w dziedzinie ratownictwa wodnego i operatorów skuterów wodnych oraz pomysłodawcą i organizatorem ogólnopolskiej konferencji na temat bezpieczeństwa wodnego „OnDuty”. W trakcie prelekcji bloku teoretycznego zostały poruszone tematy ratownictwa wodnego, budowy i obsługi skuterów wodnych. Prowadzący podzielili się doświadczeniem z obsługi skuterów wodnych na dynamicznych i statycznych zbiornikach wodnych oraz przedstawili sposób reagowania na najczęstsze sytuacje kryzysowe na wodzie.

Po zakończeniu części teoretycznej rozpoczęła się część praktyczna. Wszyscy wyposażeni w pianki neoprenowe, kombinezony suche, odpowiednie obuwie, kamizelki asekuracyjne oraz kaski weszli do wody, by pod okiem kadry szkoleniowej podnieść poziom umiejętności w zakresie obsługi oraz operowania skuterem wodnym. Na wodzie znajdowało się kilka rodzajów skuterów wodnych, co dodatkowo dawało możliwość sprawdzenia własnych umiejętności na jednostce o różnej mocy silnika.

Prowadzący szkolenie w szczególny sposób skupili się na prawidłowym sprawdzeniu i przygotowaniu skutera wodnego do pracy. Przypomnieli, jak prawidłowo i bezpiecznie przemieszczać się na jednostce, manewrować w ograniczonej przestrzeni oraz prowadzić ją w ślizgu. Ważnym elementem było również podnoszenie umiejętności pracy na dużej fali oraz pracy zespołowej przy obsłudze skutera wodnego z platformą ratowniczą.

Dodatkowym atutem warsztatów była możliwość zaprezentowania i wypróbowania pracy z zaawansowanym urządzeniem, pojazdem elektrycznym do pracy na i pod wodą, Seabob Rescue zaprojektowanym do szybkiego i efektywnego przeprowadzania działań ratowniczych.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat ukończenia warsztatów w zakresie doskonalenia umiejętności teoretycznych i praktycznych z operowania skuterem wodnym z platformą ratowniczą LifeSled. Doświadczenie oraz profesjonalizm przeprowadzonego szkolenia z pewnością podniesie efektywność służb dbających o bezpieczeństwo osób przebywających nad zbiornikami wodnymi.

mł. asp. Aleksandra Wasiak/ea

Foto: Marek Szałajski

Film: sierż. Przemysław Furgała

Szkolenie operatorów skuterów wodnych

Szkolenie operatorów skuterów wodnych

Szkolenie operatorów skuterów wodnych

Szkolenie operatorów skuterów wodnych

Szkolenie operatorów skuterów wodnych

Szkolenie operatorów skuterów wodnych

Szkolenie operatorów skuterów wodnych

Szkolenie operatorów skuterów wodnych

Szkolenie operatorów skuterów wodnych

Szkolenie operatorów skuterów wodnych

Szkolenie operatorów skuterów wodnych

Szkolenie operatorów skuterów wodnych

Szkolenie operatorów skuterów wodnych

Szkolenie operatorów skuterów wodnych

Szkolenie operatorów skuterów wodnych

Szkolenie operatorów skuterów wodnych

Szkolenie operatorów skuterów wodnych

Szkolenie operatorów skuterów wodnych

Szkolenie operatorów skuterów wodnych

Szkolenie operatorów skuterów wodnych

Szkolenie operatorów skuterów wodnych

Szkolenie operatorów skuterów wodnych

Szkolenie operatorów skuterów wodnych

Szkolenie operatorów skuterów wodnych