33 kierujących hulajnogami elektrycznymi po alkoholu! Mandaty na łączną kwotę ponad 81 000 zł! Data publikacji 25.08.2026 Powrót Drukuj W sezonie wakacyjnym hulajnogi elektryczne stanowią jeden z najpopularniejszych środków transportu podczas nocnych powrotów z warszawskich klubów czy spotkań. Niestety, dla wielu użytkowników chwila beztroski kończy się drastycznym odchudzeniem portfela, a w wielu przypadkach – kolizją czy wypadkiem drogowym. Podsumowanie dwóch ostatnich akcji kontrolnych policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji jednoznacznie wskazuje, że brak odpowiedzialności na dwóch kółkach nie będzie tolerowany.

Bilans dwóch nocy kontroli

Podczas działań przeprowadzonych na terenie Warszawy w nocy z 16 na 17 sierpnia oraz z 21 na 22 sierpnia policjanci ujawnili łącznie 33 kierujących hulajnogami elektrycznymi po alkoholu! Wystawili mandaty na łączną sumę 81 400 złotych! Wśród zatrzymanych znaleźli się zarówno obywatele Polski, jak i obcokrajowcy z całego świata – m.in. z Ukrainy, Białorusi, Wielkiej Brytanii, Francji, Finlandii, Turcji czy USA.

• Zatrzymani po użyciu alkoholu (mandat 1000 zł) – 7 osób (w tym jedna nieletnia – 16 lat)

• Zatrzymani w stanie nietrzeźwości (mandat 2500 zł) – 26 osób

Skrajna bezmyślność na ulicach stolicy

Nocne interwencje pokazały, jak dużym zagrożeniem dla siebie i innych potrafią być pijani kierujący jednośladami. Znaleźli się również tacy, którzy ignorowali sygnały i polecenia do zatrzymania się, za co grzywna dla nich wyniosła aż 5000 zł!

Wśród zatrzymanych kierujących byli m.in.

• 5000 zł mandatu: Obywatelka Kazachstanu, zatrzymana na ul. Świętokrzyskiej, nie dość, że zignorowała sygnały do zatrzymania, to badanie wykazało u niej ponad 1,5‰ alkoholu w organizmie.

• Nietrzeźwa 16-latka nad ranem: Na ul. Żelaznej tuż po godzinie 4:30 policjanci zatrzymali nieletnią, która po spożywaniu wódki u koleżanki poruszała się hulajnogą po przejściu dla pieszych. W wydychanym powietrzu miała ponad 0,4‰ alkoholu. Zamiast planowanej imprezy noc skończyła się przekazaniem dziewczyny wezwanej na miejsce matce oraz sporządzeniem dokumentacji do sądu rodzinnego.

Co mówi prawo? Przepisy i nieuchronne kary

Hulajnoga elektryczna w świetle Prawa o ruchu drogowym jest pojazdem. Oznacza to, że kierujący nią podlega ściśle określonym rygorom prawnym:

• Stan po użyciu alkoholu (0,2 – 0,5 promila / 0,10 – 0,25 mg/l): mandat karny w wysokości 1 000 zł.

• Stan nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila / powyżej 0,25 mg/l): mandat karny w wysokości 2 500 zł.

Wpływ alkoholu na organizm zaburza równowagę, znacznie wydłuża czas reakcji i ogranicza pole widzenia. W konfrontacji z twardą nawierzchnią lub innym pojazdem kierujący hulajnogą nie ma żadnych szans.

Apelujemy o rozsądek – jeśli spożywałeś alkohol, wybierz komunikację miejską lub taksówkę. Korzystaj z dróg odpowiedzialnie!