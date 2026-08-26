Najlepsi z najlepszych. Laureaci policyjnych konkursów nagrodzeni w Pałacu Mostowskich Data publikacji 26.08.2026 Powrót Drukuj W Komendzie Stołecznej Policji uhonorowano najlepszych funkcjonariuszy, którzy zwyciężyli w wojewódzkich eliminacjach konkursów „Dzielnicowy Roku”, „Patrol Roku” oraz Kynologicznych Mistrzostw Policji. Puchary i dyplomy laureatom wręczył I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Tomasz Znajdek. Wyróżnienia trafiły również do czworonożnych partnerów policjantów.

Uroczystość odbyła się w Białej Sali Pałacu Mostowskich – siedzibie Komendy Stołecznej Policji. Była zwieńczeniem wojewódzkiego etapu rywalizacji, podczas którego funkcjonariusze wykazali się wiedzą, umiejętnościami praktycznymi, sprawnością oraz przygotowaniem do realizacji codziennych zadań służbowych.

W tegorocznych eliminacjach zorganizowanych przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji KSP uczestniczyło 34 kierowników rewirów dzielnicowych, 32 dzielnicowych, 50 funkcjonariuszy pełniących służbę w komórkach patrolowych oraz 19 przewodników psów służbowych.

Zmagania w konkursach „Dzielnicowy Roku” i „Patrol Roku” odbyły się na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Z kolei przewodnicy psów służbowych wraz ze swoimi czworonożnymi partnerami rywalizowali w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.

Najlepsi z najlepszych spotkali się następnie w Pałacu Mostowskich, gdzie odebrali zasłużone wyróżnienia. Reprezentujący Komendanta Stołecznego Policji insp. dr. Krzysztofa Ogrońskiego, I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Tomasz Znajdek wręczył laureatom puchary oraz dyplomy oraz pogratulował funkcjonariuszom osiągniętych wyników, podkreślając ich profesjonalizm, zaangażowanie i wysoki poziom przygotowania do służby - Jesteście najlepszymi z najlepszych. Mimo że na co dzień pracujecie w bardzo trudnym terenie, zmagacie się z wymagającymi wyzwaniami to znaleźliście czas, aby przygotować się do zawodów i wywalczyć miejsca na podium w tak ważnych i istotnych konkursach, które mają nie tylko wymiar rywalizacji, ale też mieliście możliwość pokazania swoich umiejętności. Trzymam za Was kciuki, abyście w zawodach ogólnopolskich pokazali się z jak najlepszej strony. (…) Bardzo serdecznie Wam gratuluję, ale jednocześnie chciałbym Wam podziękować za codzienną pracę, służbę, która w garnizonie stołecznym jest bardzo wymagająca. Będąc policjantami każdego dnia dbacie, aby poziom bezpieczeństwa na ulicach miasta stołecznego Warszawy i okolicznych powiatów był bardzo wysoki.

Nie zabrakło również wyróżnień dla policyjnych psów, które wspólnie ze swoimi przewodnikami mierzyły się z kolejnymi konkurencjami Kynologicznych Mistrzostw Policji. Czworonożni „funkcjonariusze” otrzymali pamiątkowe medale.

W uroczystości uczestniczyli także przełożeni nagrodzonych policjantów, którzy osobiście gratulowali im osiągniętych rezultatów.

Wojewódzkie eliminacje były nie tylko okazją do sportowej i zawodowej rywalizacji, lecz także sprawdzianem umiejętności wykorzystywanych każdego dnia w policyjnej służbie. Ich zwycięzcy będą teraz reprezentować garnizon stołeczny podczas ogólnopolskich finałów.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia oraz kolejnych sukcesów podczas zmagań na szczeblu ogólnopolskim!

Tekst: Wydział Prewencji KSP/ea

Zdjęcia: mł.asp.Jakub Filipiak

Film: podkom. Rafał Markiewicz

Najlepsi z najlepszych. Laureaci policyjnych konkursów nagrodzeni w Pałacu Mostowskich

Najlepsi z najlepszych. Laureaci policyjnych konkursów nagrodzeni w Pałacu Mostowskich

Najlepsi z najlepszych. Laureaci policyjnych konkursów nagrodzeni w Pałacu Mostowskich

Najlepsi z najlepszych. Laureaci policyjnych konkursów nagrodzeni w Pałacu Mostowskich

Najlepsi z najlepszych. Laureaci policyjnych konkursów nagrodzeni w Pałacu Mostowskich

Najlepsi z najlepszych. Laureaci policyjnych konkursów nagrodzeni w Pałacu Mostowskich

Najlepsi z najlepszych. Laureaci policyjnych konkursów nagrodzeni w Pałacu Mostowskich

Najlepsi z najlepszych. Laureaci policyjnych konkursów nagrodzeni w Pałacu Mostowskich

Najlepsi z najlepszych. Laureaci policyjnych konkursów nagrodzeni w Pałacu Mostowskich

Najlepsi z najlepszych. Laureaci policyjnych konkursów nagrodzeni w Pałacu Mostowskich

Najlepsi z najlepszych. Laureaci policyjnych konkursów nagrodzeni w Pałacu Mostowskich

Najlepsi z najlepszych. Laureaci policyjnych konkursów nagrodzeni w Pałacu Mostowskich