Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń palna i amunicja w mieszkaniu na Woli – efekt działań stołecznej Policji i ABW Data publikacji 27.08.2026 Powrót Drukuj Sprawnie przeprowadzona akcja policjantów stołecznego "Terroru" i funkcjonariuszy ABW doprowadziła do zatrzymania trzech obywateli Rosji czeczeńskiego pochodzenia. Podczas przeszukania mieszkania na warszawskiej Woli funkcjonariusze zabezpieczyli trzy sztuki broni palnej wraz z amunicją. Na wniosek Prokuratora Rejonowego Warszawa Wola w Warszawie, wobec jednego z nich, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci aresztowania na 3 miesiące.

Stołeczni policjanci z Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw we współpracy z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadzili w miniony weekend skuteczną akcję na terenie Warszawy.

Służby weszły w posiadanie informacji o możliwości działania zorganizowanej grupy przestępczej. Ze względu na wysokie ryzyko, że mężczyźni mogą być uzbrojeni, wejście do mieszkania na warszawskiej Woli przeprowadzono z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Na miejscu funkcjonariusze zastali trzech mężczyzn w wieku 21, 25 i 42 lata, wszyscy to obywatele Rosji.

Podczas przeszukania mieszkania, w jednej z szaf w sypialni policjanci znaleźli 3 sztuki broni palnej wraz z amunicją. Na dwóch zatarte były numery fabryczne. Zatrzymane osoby zostały przewiezione do Komendy Stołecznej Policji, celem wykonania dalszych czynności procesowych.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 42-latkowi zarzutu nielegalnego posiadania broni i amunicji bez zezwolenia. Na wniosek Prokuratora Rejonowego Warszawa Wola w Warszawie, sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Wobec 25-latka wdrożono procedurę deportacyjną, zaś 21-latek po przesłuchaniu w charakterze świadka został zwolniony.

Tekst: podkom. Monika Kaczyńska

Film montaż: mł.asp. Jakub Gontarek

Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń palna i amunicja w mieszkaniu na Woli – efekt działań stołecznej Policji i ABW

Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń palna i amunicja w mieszkaniu na Woli – efekt działań stołecznej Policji i ABW

Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń palna i amunicja w mieszkaniu na Woli – efekt działań stołecznej Policji i ABW

Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń palna i amunicja w mieszkaniu na Woli – efekt działań stołecznej Policji i ABW

Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń palna i amunicja w mieszkaniu na Woli – efekt działań stołecznej Policji i ABW

Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń palna i amunicja w mieszkaniu na Woli – efekt działań stołecznej Policji i CAT ABW