Przewoził narkotyki warte 300 tys. złotych. 38-latek zatrzymany przez stołecznych policjantów Data publikacji 21.07.2026 Powrót Drukuj Ponad 6 kilogramów marihuany przejęli policjanci stołecznego Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców. Zatrzymany przez funkcjonariuszy 38-latek wpadł podczas transportu narkotyków. W jego mieszkaniu znaleziono kolejne środki odurzające, a także dowód osobisty należący do innej osoby. Mężczyzna powiązany ze środowiskiem warszawskich pseudokibiców usłyszał m.in. zarzut pośrednictwa w obrocie znaczną ilością narkotyków, za co będzie odpowiadać w warunkach recydywy. Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów zdecydował o aresztowaniu 38-latka na okres trzech miesięcy.

Powiązany ze środowiskiem warszawskich pseudokibiców mężczyzna został zatrzymany na jednej z ulic warszawskiego Mokotowa. W aucie, którym się poruszał, funkcjonariusze znaleźli dwa pakiety hermetycznie zapakowanej marihuany o łącznej wadze ponad 6 kilogramów. Czarnorynkowa wartość przejętych narkotyków to około 300 000 złotych.

W mieszkaniu użytkowanym przez 38-latka policjanci też odkryli środki odurzające, a także zgrzewarkę i dowód osobisty innej osoby, które zostały zabezpieczone. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu.

Następnego dnia mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów, gdzie usłyszał 3 zarzuty. Najpoważniejszy z nich dotyczył czynienia przygotowań do wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających poprzez ich transportowanie. Za to przestępstwo będzie odpowiadał w warunkach recydywy, ponieważ w przeszłości odbywał wyrok za podobne przestępstwo. 38-latek podejrzany jest również o posiadanie marihuany w użytkowanym mieszkaniu oraz ukrywanie dowodu osobistego należącego do innej osoby.

Sąd przychylił się do wniosku Prokuratora i zastosował wobec 38-latka tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

38-latek jest kolejną osobą powiązaną ze środowiskiem warszawskich pseudokibiców, która została zatrzymana w ostatnim czasie przez policjantów z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Stołecznej Policji. Funkcjonariusze wymierzyli kolejny cios temu środowisku, eliminując jednocześnie z rynku kilogramy narkotyków.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji warszawskich funkcjonariuszy w walce z tego rodzaju przestępczością pisaliśmy w kwietniu, wtedy policjanci przejęli blisko 150 kilogramów narkotyków. O tamtej akcji można przeczytaj klikając w link - Lider pseudokibicowskiej „bojówki” zatrzymany z narkotykami wartymi 10 mln zł. Prawie 150 kg środków odurzających nie trafi na rynek.

Tekst i zdjęcia: mł. asp. Bartłomiej Śniadała

Montaż filmu: mł. asp. Jakub Gontarek

Policjant prowadzi zatrzymanego

Policjanci prowadzą zatrzymanego

Zabezpieczone narkotyki

