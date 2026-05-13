Policjanci zwalczający przestępczość samochodową nie odpuszczają złodziejom Data publikacji 13.05.2026 Powrót Drukuj W swojej przestępczej działalności wypracowali powtarzalny schemat działania. Zazwyczaj kradli samochody z prywatnych posesji i zamkniętych osiedli, głównie były to pojazdy marek Volvo, BMW i Skoda. Dwaj członkowie zorganizowanej grupy przestępczej zostali zatrzymani podczas akcji zorganizowanej przez policjantów stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową, kiedy wracali po kolejnej kradzieży. Dzięki współpracy policjantów i Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty nie tylko kradzieży z włamaniem samochodów, ale też posiadania broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia oraz posiadania środków odurzających.

Mając opracowany plan popełniania przestępstw, najpierw typowali samochód do kradzieży, następnie, podjeżdżając roboczym pojazdem, obserwowali prywatne posesje i zamknięte osiedla. Do działania przystępowali pod osłoną nocy. Uszkadzali sterowniki bram wjazdowych i w ten sposób wchodzili na teren posesji, czy osiedla i kradli wytypowane wcześniej samochody. Działali głównie na terenie Warszawy oraz ościennych powiatów: Warszawy Zachód, Piaseczna, Nowego Dworu Mazowieckiego i Legionowa. Skradzione samochody przeprowadzali do „dziupli” w miejscowości Krosno-Wieś, gdzie były demontowane na części. Były to głównie pojazdy marek Volvo, BMW i Skoda.

Jak ustalili policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji, którzy rozpracowali schemat działania grupy, złodzieje samochodów uczynili sobie z przestępczego procederu stałe źródło utrzymania. W przeszłości byli też zatrzymywani do przestępstw związanych z kradzieżami pojazdów.

Działania policjantów w pierwszej kolejności skoncentrowały się na ustaleniu, jakimi roboczymi samochodami poruszali się złodzieje. Okazało się, że w lokalizacjach, z których od grudnia ubiegłego roku do lutego tego roku zostały skradzione samochody, pojawiały się Mercedes C klasy i Volvo S60. Zdjęcia tych aut często zamieszczali też na portalach internetowych mieszkańcy osiedli, z których skradziono samochody. Policjanci ustalili, że to właśnie Mecedesem i Volvo poruszali się przestępcy w trakcie popełniania przestępstw.

Ta wiedza pozwoliła policjantom stołecznej „samochodówki” oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie na zorganizowanie działań, podczas których w trakcie fikcyjnej kradzieży Volvo XC60 z jednego z parkingów w Nowym Dworze Mazowieckim, zostali zatrzymani dwaj mężczyźni w wieku 35 i 49 lat.

Podczas przeszukania miejsca, do którego trafiały kradzione samochody, policjanci zabezpieczyli motocykl skradziony w Ożarowie Mazowieckim oraz zagłuszarki sygnału GSM/GPS części i podzespoły samochodowe.

Kolejne przedmioty oraz pieniądze zostały zabezpieczone przez policjantów w miejscach zamieszkania zatrzymanych. Były to m.in. broń palna z załadowanym magazynkiem, zagłuszarki GPS/GSM, sprzęt elektroniczny służący do pokonywania zabezpieczeń w samochodach, między innymi trzy walizki do bezinwazyjnego otwierania i uruchamiania samochodu poprzez pokonanie zabezpieczeń elektronicznych. Ponadto wartościowy zegarek o wartości 100 tysięcy złotych, samochody Audi A6 i Hyundai I30, którymi członkowie grupy przemieszczali się, aby wyszukiwać pojazdy do kradzieży oraz liczne części i podzespoły samochodowe. Dodatkowo u jednego z nich policjanci zabezpieczyli 100 gramów kokainy.

W toku dalszych czynności wykonanych przez policjantów stołecznej samochodówki został zatrzymany 29-letni mieszkaniec Wieliszewa, który miał pomóc w kradzieży z włamaniem do Volvo XC60 (po czynnościach został zwolniony), a także 53-letnia mieszkanka Krosnej Wsi, na posesji której policjanci znaleźli skradziony samochód i motocykl.

Sprawa trafiła do Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim. Wykonane przez policjantów i prokuratorów czynności pozwoliły zebrać materiał dowodowy, dzięki któremu zarzuty posiadania broni palnej oraz amunicji bez wymaganego zezwolenia, posiadania środków odurzających o wadze 100 gramów oraz używania tablic rejestracyjnych pojazdu nie przypisanych do pojazdu, na którym je umieszczono, a także kradzieży z włamaniem dwóch pojazdów usłyszał 35-latek, tymczasowo aresztowany przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim na trzy miesiące.

Wobec 53-latki prokurator zastosował policyjny dozór.

W ostatnich dniach dwa zarzuty kradzieży z włamaniem pojazdów w warunkach recydywy usłyszał też zatrzymany 49-latek. Podczas kolejnego przeszukania policjanci w miejscu zamieszkania 49-latka zabezpieczyli kilkanaście kluczyków pochodzących od pojazdów różnych marek, złącza, zagłuszacz sygnału GSM, co do których istnieje podejrzenie, że mogły służyć do kradzieży pojazdów. Mężczyzna odpowie za kradzież z włamaniem BMW E520 i BMW 318 D. Decyzją prokuratora został on objęty policyjnym dozorem z obowiązkiem stawiennictwa pięć razy w tygodniu w najbliższej jednostce Policji, ma zakaz opuszczania kraju oraz kontaktowania się ze współsprawcami.

Tekst: Edyta Adamus

